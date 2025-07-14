У Швеції планують збільшити граничний призовний вік для офіцерів до 70 років
- Автор:
- Ольга Березюк
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Försvarsmakten / Facebook
Швеція планує активно переозброюватися в найближчі роки, і в парламенті вже домовилися про додаткові 300 мільярдів крон на оборону. У звʼязку з цим урядовці хочуть збільшити граничний вік призову для колишніх офіцерів з 47 до 70 років.
Про це йдеться у висновку урядової комісії, яка вивчала питання майбутнього комплектування національних збройних сил, передає SVT.
Зараз у Швеції громадян, які пройшли військову підготовку або строкову службу, можуть призвати на службу лише до досягнення 47 років.
Проте якщо минуло більш ніж десять років з моменту завершення підготовки, таких людей можуть перевести в запас. Завдяки цій нормі тисячі людей залишили військо.
Тепер урядовці пропонують скасувати норму про цей 10-річний ліміт. Якщо рішення ухвалять, то ті, хто не проходив службу або не брав участі у військових навчаннях протягом десяти років, замість виключення потраплятимуть до кадрового резерву — за потреби їх зможуть знову призвати в Збройні сили.
Також пропонується підвищити граничний призовний вік для офіцерів — з 47 до 70 років.
- Влада Швеції 19 червня погодила рішення взяти в борг 300 мільярдів крон, щоб профінансувати переозброєння та досягнути цілі НАТО — витрат на оборону в розмірі 3,5% ВВП до 2032 року.