Програма «Е-бали» переходить під опіку Агенції оборонних закупівель та Brave1. Як це працюватиме

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Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Програма «Армія дронів. Бонус», або «е-бали», якою опікувалося Держспецзвʼязку, перейде під контроль Агенції оборонних закупівель та оборонного кластера Brave1.

Про це розповів очільник АОЗ Арсен Жумаділов в інтервʼю «Бабелю», а також пресслужба Brave1.

За словами Жумаділова, уже є відповідне рішення Кабінету міністрів, і зараз представники Агенції оборонних закупівель та інші залучені команди працюють над технічною та інтерактивною реалізацією цього процесу.

«Ці дві системи працюватимуть паралельно, тобто і «е-бали», і забезпечення за міноборонівським бюджетом. Через деякий час АОЗ буде опікуватись е-балами», — сказав Жумаділов.

Після завершення цього процесу в одній системі буде можливо замовити безпілотники як за програмою «е-бали», так і за бюджет Агенції. Посадовець підтвердив, що військові бригади при замовленні дронів зможуть обрати рахунок, з якого буде оплачуватися товар.

У Brave1 додали, що тепер саме кластер буде проводити верифікацію уражень, які військові вносять у систему DELTA. Це дасть змогу не лише фіксувати та збирати статистику уражень, а й готувати аналітику щодо ефективності застосування технологій на фронті.

Військові підрозділи зможуть обміняти зароблені бойові бали на кодифіковані БпЛА, наземні роботизовані комплекси та засоби РЕБ, а також некодифіковані FPV у Brave1 Market — захищеному середовищі системи DELTA.

Уповноважена особа, яка визначена підрозділом відповідальною за закупівлі за е-бали, зможе авторизуватися у своєму кабінеті Brave1 Market через DELTA, бачити баланс балів підрозділу та замовляти на них техніку.

У Brave1 Market будуть окремо позначені товари, доступні до закупівлі за е-бали. Це ті засоби, виробників яких кваліфікувала Агенція оборонних закупівель Міноборони та з якими уклала попередні рамкові угоди.

Після замовлення через каталог Brave1 Market у DELTA воно автоматично потрапить до цифрової системи DOT-Chain Defenсe.

АОЗ укладатиме угоди, здійснюватиме оплату та управлятиме логістикою. Усі документи формуватимуться онлайн у DOT-Chain Defence — від укладання контракту та формування накладних до актів приймання-передачі.