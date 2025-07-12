Шабунін зреагував на обшуки й підозру — пише, що Зеленський крокує до корупційного авторитаризму

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Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін зреагував на проведені в нього обшуки та вручену підозру в ухиленні від військової служби та шахрайстві. За його словами, президент Володимир Зеленський крокує в бік корупційного авторитаризму.

Його допис опублікували на фейсбук-сторінці Центру протидії корупції.

Віталій Шабунін написав, що обшук проводили без ухвали суду на пункті постійної дислокації підрозділу, куди він прибув за день до того, з 14:00 11 липня до 05:00 12 липня. Під час обшуку йому вручили підозру «за отримання офіційної зарплати 225 тисяч гривень за пів року (з яких 40 тисяч — обовʼязкові податки й збори)».

«Окремим завданням цього 15-годинного дійства було провести маніпуляції з моїм мобільним. Як тільки слідча група ДБР влетіла в кімнату, з неї вискочив працівник СБУ з моїм телефоном в руках. Через дві години обшуку з надвору крикнули: “О, тут якийсь телефон під порогом валяється!”, й оперативник ДБР у своїх руках заніс у кімнату розблокований телефон. Усю цю красу зафіксовано на слідчих камерах», — додав голова ЦПК.

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили Шабуніну підозру в ухиленні від проходження військової служби, а також у шахрайстві, за що загрожує до 10 років увʼязнення. Обшуки проводили за місцем служби Шабуніна в Чугуївському районі Харківської області, а також у його помешканні.