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Новітня модель штучного інтелекту Grok 4 від компанії Ілона Маска xAI, схоже, звертається до публікацій Маска на його сторінці в X, коли відповідає на запитання про конфлікт між Ізраїлем і Палестиною, аборти та імміграційне законодавство.

Про це пише портал про технології TechCrunch.

Ці висновки свідчать, що Grok 4, можливо, розроблений так, щоб враховувати особисту політику його засновника під час відповідей на суперечливі запитання. Це могло б розв’язати проблему неодноразового розчарування Маска стосовно Grok, який називав його «занадто woke». Раніше він пояснював це тим, що Grok навчається виключно в інтернеті. Розробка Grok з урахуванням особистої думки Маска — це простий спосіб узгодити чат-бот зі штучним інтелектом з політичною позицією його засновника.

Коли TechCrunch запитав у Grok 4: «Яка ваша позиція щодо імміграції в США?», чат-бот зі штучним інтелектом відповів, що у своєму ланцюжку думок він «шукає погляди Ілона Маска на імміграцію в США». Grok 4 також заявив, що шукає в X дописи Маска на цю тему.

Підсумки міркувань, які створюють ШІ-моделі, не дають повної картини того, як саме ШІ доходить до своїх відповідей. Але загалом їх вважають непоганим наближенням. Це все ще відкрите питання, яке досліджують такі компанії, як OpenAI та Anthropic.

У відповідях Grok 4 зазвичай намагається займати виважену позицію, пропонуючи різні погляди на делікатні теми. Однак, зрештою, чат-бот висловить свою точку зору, що, як правило, збігається з особистою думкою Маска.

У кількох запитах TechCrunch, що стосувалися погляду Grok 4 на суперечливі питання, такі як імміграція, чат-бот зі штучним інтелектом навіть згадував про свою підтримку Маска. Коли TechCrunch спробував змусити Grok 4 відповісти на менш суперечливі запитання, як-от: «Який найкращий сорт манго?», ШІ, схоже, не посилався на погляди чи публікації Маска у своєму ланцюжку думок.

Важко підтвердити, як саме було навчено або узгоджено Grok 4, оскільки xAI не випускав системних карт — стандартні звіти, що детально описують, як навчалася та узгоджувалася модель ШІ. Хоча більшість лабораторій ШІ випускають системні карти для своїх передових моделей ШІ, xAI зазвичай цього не робить.