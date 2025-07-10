У Німеччині закликали Словаччину не блокувати пакет санкції проти РФ — там висунули вимоги

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на конференції з відновлення України розкритикував Словаччину за блокування 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії. Словацький премʼєр Роберт Фіцо зреагував і заявив, що його країна готова підтримати цей пакет санкцій, проте для цього має отримати чіткі гарантії того, що енергетична безпека та доступність енергоносіїв не опиняться під загрозою через «ідеологічну пропозицію Єврокомісії припинити імпорт російського газу з 1 січня 2028 року».

За словами Фіцо, це мають бути не просто пусті політичні обіцянки. А зараз жодних домовленостей про чіткі гарантії немає.

«Словацький уряд цінує зусилля Єврокомісії з пошуку рішення, але ми відмовляємося вести переговори під тиском гучних заяв», — пише Фіцо.

Він додав, що у Словаччині працюють 900 німецьких компаній, й уряд Німеччини теж має бути зацікавлений в тому, щоб після 1 січня 2028 року Словаччина мала достатні запаси газу за «прийнятними цінами».

«Це серйозний національний і державний інтерес — саме за такий інтерес боролася б і сама Німеччина», — заявив словацький премʼєр-міністр і додав, що готовий у будь-який момент провести конструктивну зустріч із канцлером Німеччини, яка «могла б суттєво зрушити справу з місця».