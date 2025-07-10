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Компанія Ілона Маска представила оновлену ШІ-модель Grok 4 та підписку за $300 на місяць

Автор:
Ольга Березюк
Дата:

Компанія Ілона Маска з розробки штучного інтелекту — xAI — представила свою нову флагманську модель ШІ Grok 4, а також оголосила про запуск нового підписного плану SuperGrok Heavy вартістю $300 на місяць.

Про це пише Tech Crunch.

Grok — це відповідь xAI на такі моделі, як ChatGPT від OpenAI та Gemini від Google. Ця ШІ-модель вміє аналізувати зображення та відповідати на запитання. Останніми місяцями Grok все глибше інтегрується в соціальну мережу X.

xAI представила дві моделі: Grok 4 та Grok 4 Heavy — остання є «багатоагентною» версією з підвищеною продуктивністю. Маск стверджує, що Grok 4 Heavy запускає кілька агентів для розв’язання завдання одночасно, і потім вони «як навчальна група» порівнюють результати, щоб знайти найкращу відповідь.

Компанія заявляє, що Grok 4 демонструє рівень передових моделей у низці тестів продуктивності, зокрема в тесті Humanity’s Last Exam — складному випробуванні, яке перевіряє здатність ШІ відповідати на тисячі запитань із математики, гуманітарних та природничих наук. За словами xAI, Grok 4 набрав 25,4% без використання додаткових «інструментів», випередивши Gemini 2.5 Pro (21,6%) та OpenAI o3 (high) (21%).

У цьому ж тесті, але з використанням додаткових інструментів, Grok 4 Heavy, за словами компанії, досяг 44,4%, випередивши Gemini 2.5 Pro (26,9%).

Також Grok встановив новий рекорд у тесті ARC-AGI-2 (що імітує задачі на логіку та візуальні шаблони), досягнувши 16,2% — майже вдвічі більше за найближчого комерційного конкурента, Claude Opus 4.

Разом із моделями компанія запустила найдорожчий план підписки — SuperGrok Heavy за $300 на місяць. Передплатники отримають ранній доступ до Grok 4 Heavy та нових функцій. Це аналог ультрапреміум-планів від OpenAI, Google та Anthropic, але наразі xAI пропонує найдорожчу підписку серед основних провайдерів ШІ.

Передплатники SuperGrok Heavy можуть першими протестувати нові продукти, які xAI планує випустити найближчими місяцями:

xAI також відкриває API доступ до Grok 4, запрошуючи розробників створювати застосунки на його основі. Хоча корпоративний напрям компанії існує лише два місяці, xAI вже планує співпрацю з великими хмарними платформами для розповсюдження Grok.