Компанія Ілона Маска представила оновлену ШІ-модель Grok 4 та підписку за $300 на місяць

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Компанія Ілона Маска з розробки штучного інтелекту — xAI — представила свою нову флагманську модель ШІ Grok 4, а також оголосила про запуск нового підписного плану SuperGrok Heavy вартістю $300 на місяць.

Про це пише Tech Crunch.

Grok — це відповідь xAI на такі моделі, як ChatGPT від OpenAI та Gemini від Google. Ця ШІ-модель вміє аналізувати зображення та відповідати на запитання. Останніми місяцями Grok все глибше інтегрується в соціальну мережу X.

xAI представила дві моделі: Grok 4 та Grok 4 Heavy — остання є «багатоагентною» версією з підвищеною продуктивністю. Маск стверджує, що Grok 4 Heavy запускає кілька агентів для розв’язання завдання одночасно, і потім вони «як навчальна група» порівнюють результати, щоб знайти найкращу відповідь.

Компанія заявляє, що Grok 4 демонструє рівень передових моделей у низці тестів продуктивності, зокрема в тесті Humanity’s Last Exam — складному випробуванні, яке перевіряє здатність ШІ відповідати на тисячі запитань із математики, гуманітарних та природничих наук. За словами xAI, Grok 4 набрав 25,4% без використання додаткових «інструментів», випередивши Gemini 2.5 Pro (21,6%) та OpenAI o3 (high) (21%).

У цьому ж тесті, але з використанням додаткових інструментів, Grok 4 Heavy, за словами компанії, досяг 44,4%, випередивши Gemini 2.5 Pro (26,9%).

Також Grok встановив новий рекорд у тесті ARC-AGI-2 (що імітує задачі на логіку та візуальні шаблони), досягнувши 16,2% — майже вдвічі більше за найближчого комерційного конкурента, Claude Opus 4.

Разом із моделями компанія запустила найдорожчий план підписки — SuperGrok Heavy за $300 на місяць. Передплатники отримають ранній доступ до Grok 4 Heavy та нових функцій. Це аналог ультрапреміум-планів від OpenAI, Google та Anthropic, але наразі xAI пропонує найдорожчу підписку серед основних провайдерів ШІ.

Передплатники SuperGrok Heavy можуть першими протестувати нові продукти, які xAI планує випустити найближчими місяцями:

серпень — модель для написання коду;

вересень — мультиагентна мультимодальна система;

жовтень — модель для створення відео.

xAI також відкриває API доступ до Grok 4, запрошуючи розробників створювати застосунки на його основі. Хоча корпоративний напрям компанії існує лише два місяці, xAI вже планує співпрацю з великими хмарними платформами для розповсюдження Grok.