Угорська компанія шукає альтернативу російській нафті. Звернули увагу на порт Одеси

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Угорська нафтова компанія Mol, яка зберігає сильну залежність від російських енергоносіїв, хоче диверсифікувати свої поставки. Там вважають трубопровід з порту Одеси найкращим варіантом для цього.

Про це пише Bloomberg.

Компанія хоче отримати доступ до нафтопроводу «Одеса — Броди», що дозволить їй отримувати морські поставки від низки світових виробників. Потім потоки можна було б спрямувати до Угорщини через нафтопровід «Дружба», який зʼєднується з одеським трубопроводом поблизу українсько-польського кордону.

Хоча Європейський Союз дозволив поставки російської сирої нафти Угорщині, країна перебуває під тиском щодо поступового припинення цих поставок на тлі прагнення ЄС припинити імпорт енергоносіїв з Росії до 2027 року. Доступ до нафтопроводу «Одеса — Броди» зменшить залежність Угорщини як від російської сирої нафти через нафтопровід «Дружба», так і від неросійської нафти, що транзитом проходить через нафтопровід «Адрія».

Підключення до української інфраструктури буде непростим, оскільки Одеса часто стає мішенню російських атак, а трубопровід, який наразі не працює, вимагатиме великих інвестицій. Це також вимагатиме політичної гнучкості від угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана, який уклав кілька енергетичних контрактів з РФ.

Mol хоче, щоб ЄС та інші зацікавлені країни взяли участь у відновленні цього нафтопроводу, який, за словами компанії, також забезпечить альтернативу російській нафті для Сербії. Угорщина та Сербія зараз спільно будують нафтопровід.

Mol зараз модернізує свої потужності, щоб мати змогу переробляти неросійську нафту, що, за її оцінками, коштуватиме майже $500 мільйонів. Наразі компанія покладається на поставки сирої нафти через Адріатичне море як єдину альтернативу російській нафті. Але вона звинуватила хорватського оператора трубопроводів Janaf у завищенні цін за її використання. У Mol також ставлять під сумнів здатність Janaf транспортувати достатні обсяги для Угорщини інших країн після зупинки імпорту російської сирої нафти.