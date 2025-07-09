Гру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl офіційно анонсували для PlayStation
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
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Instagram / xbox
Гру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl від української студії GSC Game World офіційно анонсували для консолі PlayStation.
Про це йдеться на сторінці гри в Х.
Вона буде доступна на PlayStation 5 and PS5 Pro наприкінці цього року.
Розробники обіцяють, що версія для PS5 «повністю використовуватиме можливості контролера DualSense, зокрема тактильний відгук і адаптивні тригери для глибшого занурення гравця». Також у розробці — додаткові технічні покращення для PS5 Pro.