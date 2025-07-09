Джерела «Бабеля»: Зеленський визначився з новим послом у Швеції. Медіа пишуть про низку призначень

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Президент Володимир Зеленський вирішив призначити активістку та колишню народну депутатку Світлану Заліщук послом України в Швеції.

Про це повідомили джерела «Бабеля».

Заліщук — народна депутатка VIII скликання, обрана у 2014 році від партії «Блок Петра Порошенка». Очолювала підкомітет з питань євроатлантичного співробітництва та євроінтеграції комітету Верховної Ради у закордонних справах.

Вона була співзасновницею та координаторкою руху «ЧЕСНО», а також засновницею журналістського руху «Стоп цензурі!».

ZN.UA також пише про призначення ще двох послів: Ярослава Мельника — послом у Бельгії, а Андрія Плахотнюка — у Канаді. Мельник раніше був послом в Італії, а Плахотнюк — у Швеції.