Reuters: Фінляндія та Литва готуються до виробництва протипіхотних мін

Новини

Getty Images

Литва та Фінляндія, ймовірно, розпочнуть внутрішнє виробництво протипіхотних мін вже наступного року, щоб забезпечити ними себе та Україну, з огляду на військову загрозу з боку Росії.

Про це агентству Reuters повідомили посадовці з обох країн.

Ці дві держави вже оголосили про вихід з Оттавської конвенції, що забороняє використання таких мін. Посадовці зазначили, що виробництво може розпочатися після завершення шестимісячної процедури виходу з договору.

Також Польща, Латвія та Естонія вийшли із цієї угоди, посилаючись на зростання загроз з боку Росії через її війну проти України.

Хоча ці три країни поки що не оголосили про плани виробництва протипіхотних мін, чиновники з Польщі та Латвії зазначили, що можуть швидко розпочати таке виробництво в разі потреби. Естонія також розглядає це як можливий варіант у майбутньому.