Європарламент підтримав запровадження нової прикордонної системи

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Європейський парламент 8 липня підтримав поступове розгортання нової системи в’їзду і виїзду (EES) для перетину зовнішніх кордонів Європейського Союзу. Її впровадження обговорювали та готували вже тривалий час.

Про це пише «Європейська правда» з посиланням на пресслужбу Європейського парламенту.

Система EES має замінити фізичні штампи в закордонних паспортах, інформацію про вʼїзди та виїзди вноситимуть одразу в електронну базу. Поступово розгортати систему мають почати в жовтні 2025 року. Цей процес займе 180 днів.