«Укрзалізниця» запустила перший безбарʼєрний вагон для людей на кріслах колісних. Як він виглядає
- Автор:
- Ольга Березюк
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«Укрзалізниця» завершила модернізацію першого безбарʼєрного вагона, повністю адаптованого для подорожей пасажирів на кріслах колісних.
Про це пише пресслужба перевізника.
Цей вагон — експериментальний, він буде доступний за запитом організацій через сервіс замовлення групових квитків на сайті або в застосунку «Укрзалізниці».
Вагон повністю перебудували, враховуючи потреби пасажирів на кріслі колісному:
- чотири збільшені купе: кожне розраховане на двох пасажирів з інвалідністю та двох супроводжуючих;
- комбінований формат: якщо вагон не заброньовано для спецперевезень, кожне купе може вміщувати до шести пасажирів.
Інклюзивні рішення:
- електропідйомник з можливістю навантаження до 300 кг;
- збільшена ширина дверей та коридору для вільного пересування на кріслі колісному;
- навігація шрифтом Брайля та контрастне маркування;
- великогабаритна вбиральня з душем, SOS-кнопкою, тримачем для милиць, сповивальним столиком і дитячим кріслом з ременями;
- індикатор зайнятості вбиральні;
- індивідуальні розетки з USB і Type-C;
- місця з можливістю регулювання кута нахилу спинки;
- окреме керування освітленням у купе й індивідуально біля місця пасажира;
- відеоспостереження в окремих зонах вагону.
Перед початком модернізації команда «Укрзалізниці» проводила зустрічі з організаціями, що спеціалізуються на допомозі людям з інвалідністю.