«Укрзалізниця» запустила перший безбарʼєрний вагон для людей на кріслах колісних. Як він виглядає

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«Укрзалізниця» завершила модернізацію першого безбарʼєрного вагона, повністю адаптованого для подорожей пасажирів на кріслах колісних.

Про це пише пресслужба перевізника.

Цей вагон — експериментальний, він буде доступний за запитом організацій через сервіс замовлення групових квитків на сайті або в застосунку «Укрзалізниці».

Вагон повністю перебудували, враховуючи потреби пасажирів на кріслі колісному:

чотири збільшені купе: кожне розраховане на двох пасажирів з інвалідністю та двох супроводжуючих;

комбінований формат: якщо вагон не заброньовано для спецперевезень, кожне купе може вміщувати до шести пасажирів.

Інклюзивні рішення:

електропідйомник з можливістю навантаження до 300 кг;

збільшена ширина дверей та коридору для вільного пересування на кріслі колісному;

навігація шрифтом Брайля та контрастне маркування;

великогабаритна вбиральня з душем, SOS-кнопкою, тримачем для милиць, сповивальним столиком і дитячим кріслом з ременями;

індикатор зайнятості вбиральні;

індивідуальні розетки з USB і Type-C;

місця з можливістю регулювання кута нахилу спинки;

окреме керування освітленням у купе й індивідуально біля місця пасажира;

відеоспостереження в окремих зонах вагону.

Перед початком модернізації команда «Укрзалізниці» проводила зустрічі з організаціями, що спеціалізуються на допомозі людям з інвалідністю.