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«Укрзалізниця» запустила перший безбарʼєрний вагон для людей на кріслах колісних. Як він виглядає

Автор:
Ольга Березюк
Дата:

«Укрзалізниця» завершила модернізацію першого безбарʼєрного вагона, повністю адаптованого для подорожей пасажирів на кріслах колісних.

Про це пише пресслужба перевізника.

Цей вагон — експериментальний, він буде доступний за запитом організацій через сервіс замовлення групових квитків на сайті або в застосунку «Укрзалізниці».

Вагон повністю перебудували, враховуючи потреби пасажирів на кріслі колісному:

Інклюзивні рішення:

Перед початком модернізації команда «Укрзалізниці» проводила зустрічі з організаціями, що спеціалізуються на допомозі людям з інвалідністю.