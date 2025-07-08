Дорадча група експертів звинуватила комітет Ради в затягуванні процесу призначення суддів КСУ

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Дорадча група експертів, яка оцінює кандидатів на посади суддів Конституційного суду, звинуватила Раду в затягуванні призначення суддів.

Про це йдеться в повідомленні групи у фейсбук.

Там нагадали, що 4 липня комітет Верховної Ради з питань правової політики опублікував роз’яснення деяких положень закону «Про Конституційний Суд України» щодо статусу та діяльності Дорадчої групи експертів.

На думку експертів, цим розʼясненням Комітет вже вкотре намагається публічно перекласти відповідальність за майже пʼятимісячну затримку призначення суддів Конституційного суду на Дорадчу групу експертів.

«Комітет мотивує свою бездіяльність тим, що ДГЕ нібито не надає представникам Комітету всі документи кандидатів [...] Разом з тим, і закон, і регламент ВРУ чітко і однозначно визначають перелік документів, які ДГЕ передає комітету і якими документами оперує парламент для ухвалення рішень щодо кандидатів на посади суддів КСУ», — йдеться в повідомленні.

Ці документи — це рейтинговий список, мотивовані рішення щодо відповідності кандидатів рівню високих моральних якостей та визнаного рівня компетентності в сфері права.

Всі ці документи дорадча група передала профільному комітету ще 19 лютого. Вимоги комітету надати будь-які інші документи не мають законного підґрунтя та є маніпуляцією, вважають в дорадчій групі.

У раді також наголосили, що станом на 7 липня комітет навіть не провів співбесід з кандидатами.

Чому це важливо

Для роботи Конституційного суду повинен бути кворум — це 12 із 18 суддів. До 27 червня суддів було лише 11 — через це не працювали Велика палата й один із сенатів суду. Суд не міг розглядати, наприклад, звернення народних депутатів, президента чи інші конституційні подання.

27 червня президент Володимир Зеленський призначив суддею Конституційного суду екскоординатора проєктів ОБСЄ в Україні Олександра Водяннікова, тим самим розблокувавши роботу суду. Однак кворум в КС залишається дуже хитким.

Після призначення президента в Конституційному суді досі залишаються 6 вакантних місць: 2 має заповнити президент, 2 — Верховна Рада, 2 — зʼїзд суддів. Раді ще в лютому також передали кандидатури, але депутати досі не ухвалили жодного рішення.