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Уряд затвердив механізм дистанційного обстеження знищеного житла

Автор:
Олександр Булін
Дата:

Кабінет Міністрів України 7 липня 2025 року затвердив постанову, яка в межах програми «єВідновлення» дозволяє комісіям дистанційно обстежувати зруйноване житло на територіях активних бойових дій.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Цей механізм надасть доступ до компенсацій для людей, що втратили свої домівки в громадах, куди комісії не можуть виїхати через безпекову ситуацію.

Дистанційне обстеження проводитимуть комісії, створені органами місцевого самоврядування або обласними військовими адміністраціями. Вони зможуть використовувати всі доступні інструменти дистанційного спостереження, зокрема:

До знімків, які роблять самі заявники, висуваються чіткі вимоги:

За потреби можна подавати додаткові підтвердження: акти ДСНС, поліції, свідчення очевидців. Якщо матеріалів достатньо, комісія складе акт дистанційного обстеження і внесе його до Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Це відкриває шлях до отримання житлового сертифіката — документа, що дозволяє придбати нове помешкання в більш безпечному регіоні. У разі успішного впровадження, механізм масштабують на інші території, включно з тимчасово окупованими.