У Техасі кількість жертв повені зросла майже вдвічі — десятки людей вважають зниклими безвісти

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В американському штаті Техас кількість жертв раптової повені зросла до 43, серед них — 15 дітей. Ще десятки людей вважаються зниклими безвісти.

Про це передає Reuters.

Місцева влада прогнозує, що загиблих може бути більше, оскільки від повені постраждали населені пункти за межами основного місця стихійного лиха в окрузі Керр, де за кілька годин випала місячна норма дощів.

Посадовці зазначили, що вдалося врятувати понад 850 людей. Частина з них змогла зачепитися за дерева, коли почалася повінь — рівень води в річці підвищився до 9 метрів.

Серед зниклих безвісти — 27 дівчаток з літнього табору Camp Mystic. Табір розташований вздовж річки Гвадалупе в містечку Гант. На момент повені там жило 700 дівчат. Деякі приміщеннях табору затоплені на рівні двох метрів, вода зруйнувала будівлі й знищила речі. В іншому жіночому таборі поблизу загинула співвласниця, хоча дітей там не було.

Губернатор штату Техас Грег Ебботт заявив на пресконференції, що він попросив президента США Трампа підписати оголошення про стихійне лихо, яке розблокує федеральну допомогу для постраждалих. Міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем відповіла, що Трамп виконає це прохання.