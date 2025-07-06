РФ атакувала дроном ТЦК у Кременчуку
- Автор:
- Олександр Булін
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
РФ атакувала дроном Територіальний центр комплектації та соціальної підтримки у місті Кременчук Полтавської області.
Про це повідомляють Сухопутні війська.
Окрім будівлі ТЦК, постраждав житловий будинок поруч. Попередньо, постраждалих серед військовослужбовців і працівників ТЦК немає. На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється.
Днями, 3 липня, російські окупанти завдали удару поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП. Були поранені та загиблі.
У Кривому Розі 30 червня Росія вдарила поряд з будівлею ТЦК та СП. Через атаку поранені цивільні, які були поруч із місцем удару.