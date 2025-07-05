Папа призначив нового очільника Комісії із захисту неповнолітніх — так Ватикан продовжує боротьбу з насильством у церкві

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Vatican News

Папа Римський Лев XIV призначив французького єпископа Тібо Верні новим очільником Папської комісії із захисту неповнолітніх. Так Ватикан боротиметься із насиллям проти неповнолітніх у церкві.

Про це повідомляє Vatican News. Деталі про нового очільника комісії також наводить The Associated Press.

До комісії Верні увійшов у 2022 році, а у Франції очолює раду із захисту дітей при конференції єпископів. У цій країні, що пережила хвилю розслідувань про насильства в церкві, він перевіряв роботи центрів, які приймають заяви від постраждалих. Таку практику ввели після публікації звіту, де йшлося про сотні тисяч жертв — близько 330 тисяч дітей — за сім десятиліть.

Олів’є Верні, якому 59 років, очолив Папську комісію із захисту неповнолітніх, замінивши американського кардинала Шона ОʼМеллі — колишнього архієпископа Бостону. Саме ОʼМеллі ініціював створення цієї дорадчої групи у 2014 році. Вона мала допомагати церкві виробити ефективні підходи до захисту дітей та боротьби з насильством.

Кардинал ОʼМеллі підтримав нове призначення і підкреслив, що Верні має практичний досвід у роботі з постраждалими в партнерстві з правоохоронцями й держустановами. Він додав, що Папа Лео, попри труднощі, не втрачає фокусу на роботі комісії. На думку ОʼМеллі, це свідчить про серйозність намірів церкви захищати дітей, вразливих дорослих і громади.

У відповідь Верні подякував за довіру і визнав важливу роль ОʼМеллі в цьому процесі. Він назвав його моральним орієнтиром для церкви — зокрема через те, що той не мовчав навіть у ситуаціях, коли Папа Франциск ухвалював спірні рішення у справах про насильство. Верні заявив, що готовий разом із командою продовжувати цю роботу.

Під час понтифікату Папи Франциска, який тривав 12 років, скандали через насильство в церкві стали глобальними. Через це Папська комісія із захисту неповнолітніх спершу втратила свій авторитет. Її головну пропозицію — створити спеціальний суд для єпископів, які приховували злочини священиків, — так і не втілили. Згодом, після оновлення складу та переформатування, комісія стала платформою, де жертви можуть говорити, а єпископи — отримувати поради щодо того, як протидіяти насильству в лавах духовенства.