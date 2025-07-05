Боснійський суд скасував ордер на арешт лідера Республіки Сербської Додіка

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Суд Боснії і Герцеговини 4 липня скасував ордер на арешт президента Республіки Сербської Мілорада Додіка, якого підозрюють у замаху на конституційний лад.

Про це пишуть балканська служба «Радіо Свобода» та Reuters.

Ордер на арешт скасували після того, як Додік добровільно зʼявився до прокуратури Боснії і Герцеговини зі своїм адвокатом для допиту. До цього він кілька місяців переховувався і не з’являвся на допити, а в країні вже діяла постанова про його арешт. Так він його уникав.

Того ж дня на вимогу прокуратури Додіка привезли до суду. Суд скасував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, бо обставини, через які йому обрали саме його, змінилися.

Натомість суд зобов’язав Додіка регулярно з’являтися до відповідного державного органу. Ці обмеження діятимуть, доки в них буде потреба, або поки суд не скасує їх окремим рішенням. Обґрунтованість дії запобіжних заходів переглядатимуть кожні два місяці.

У спільній заяві суду і прокуратури заявили, що Додіка окремо попередили: якщо він не виконуватиме умови суду, йому знову можуть призначити тримання під вартою.

Що передувало

Додік — проросійський прихильник відокремлення від Боснії. Він ініціював закон, який забороняє державній судовій системі та поліції діяти в сербському регіоні, але Конституційний суд Боснії тимчасово призупинив його дію. Цей закон, за зразком російського, передбачає жорсткий контроль над діяльністю громадського сектора в РС. Додік заявив, що закон усе одно впровадять, попри рішення суду.

У березні прокуратура Боснії і Герцеговини видала наказ про арешт президента Республіки Сербської Мілорада Додіка та інших політиків. Їм інкримінували «посягання на конституційний лад». Наказ видали в день, коли Національні збори Республіки Сербської мали обговорити проєкт Конституції, згідно з яким влада автономії хотіла визначити її як державу сербського народу, надати право на самовизначення і створити власну армію. Це суперечить конституції Боснії і Герцеговини.

Всупереч внутрішньому ордеру на арешт, Додік перетнув кордон сусідньої Сербії наприкінці березня, їздив до Ізраїлю на конференцію з питань антисемітизму.

Уже 27 березня Суд у Боснії і Герцеговині видав міжнародний ордер на арешт лідера боснійських сербів Мілорада Додіка, якого звинувачують у посяганні на конституційний лад.