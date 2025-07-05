Генштаб: Україна атакувала завод РФ, де виготовляють деталі для російських дронів і ракет

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У ніч на 5 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони атакували завод «ВНІІР-Прогрес», що в російських Чебоксарах, в Чуваській Республіці.

Це підтвердив Генштаб ЗСУ.

Відомо, що проти заводу ввели санкції США, Канада, Україна, Європейський Союз і Велика Британія.

Ціллю української атаки стало виробництво адаптивних антенних решіток «Комета». Їх використовують у БпЛА типу Shahed, ракетах «Іскандер-К», уніфікованих модулях планерування і корекції для керованих авіабомб та іншому високоточному озброєнні.

У Генштабі наголошують, що це важливий об’єкт військово-промислового комплексу РФ. Наразі результати атаки уточнюють.

«Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати військово-економічний потенціал російських окупантів і змусити РФ припинити збройну агресію проти України», — зазначили в Генштабі