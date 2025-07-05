Словаччина знову заблокувала санкції проти Росії. Чого вона вимагає

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Словаччина 4 липня на рівні послів держав-членів при Європейському Союзі знову заблокувала ухвалення 18-го пакета санкцій проти Росії.

Це словацькому інформагентству TASR підтвердили в Міністерстві закордонних справ та європейських справ Словаччини.

Уряд Словаччини на чолі з премʼєр-міністром Робертом Фіцо вже неодноразово заявляв, що не підтримає підготовлений санкційний пакет, якщо не отримає від Європейської комісії достатніх гарантій щодо ініціативи RePowerEU. Цей план передбачає повне припинення поставок російського природного газу до ЄС з 1 січня 2028 року, що, на думку Фіцо, може мати суттєво негативний економічний вплив на Словаччину.

Група експертів ЄК цього тижня прибула до Словаччини, щоб розглянути проблемні питання. Як наголосили представники Міністерства економіки Словаччини, енергетичних компаній та промисловості країни, ініціатива RePowerEU становить «серйозний виклик для конкурентоспроможності економіки, зокрема з точки зору цін на енергію та енергетичної безпеки Словаччини».