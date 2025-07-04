Агентство з охорони довкілля США відправило у відпустку співробітників за критику Трампа
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images
Агентство з охорони довкілля США відправило в адміністративну відпустку 139 співробітників, які підписали лист з критикою політики президента Дональда Трампа.
Про це передає Reuters.
У листі під назвою «Декларація незгоди» працівники Агентства звинуватили федеральний уряд у «шкідливій дерегуляції», «ігноруванні наукового консенсусу на користь забруднювачів» та «сприянні культурі страху» всередині їхнього відомства.
Керівництво Агентства заявило, що в нього «нульова терпимість» до тих, хто саботує чи «незаконно підриває» урядовий порядок денний.
Лист підписали сотні нинішніх і нещодавно звільнених співробітників на тлі нової очікуваної хвилі скорочення персоналу та великої реорганізації. Серед планів — закрити дослідницький підрозділ агентства і скасувати гранти на мільярди доларів. Це відповідає вимогам указів Трампа.
Схожий протестний лист у червні надіслали працівники Національного інституту здоров’я своєму директору — через політичний тиск на науку й зрив дослідницьких проєктів.
- Напередодні, 3 липня, у США ухвалили «великий, прекрасний» законопроєкт Трампа про податки й витрати, який, серед іншого, передбачає значне скасування податкових пільг на зелену енергетику.