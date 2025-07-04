Агентство з охорони довкілля США відправило у відпустку співробітників за критику Трампа

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Агентство з охорони довкілля США відправило в адміністративну відпустку 139 співробітників, які підписали лист з критикою політики президента Дональда Трампа.

Про це передає Reuters.

У листі під назвою «Декларація незгоди» працівники Агентства звинуватили федеральний уряд у «шкідливій дерегуляції», «ігноруванні наукового консенсусу на користь забруднювачів» та «сприянні культурі страху» всередині їхнього відомства.

Керівництво Агентства заявило, що в нього «нульова терпимість» до тих, хто саботує чи «незаконно підриває» урядовий порядок денний.

Лист підписали сотні нинішніх і нещодавно звільнених співробітників на тлі нової очікуваної хвилі скорочення персоналу та великої реорганізації. Серед планів — закрити дослідницький підрозділ агентства і скасувати гранти на мільярди доларів. Це відповідає вимогам указів Трампа.

Схожий протестний лист у червні надіслали працівники Національного інституту здоров’я своєму директору — через політичний тиск на науку й зрив дослідницьких проєктів.