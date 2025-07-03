Європарламент голосуватиме за вотум недовіри Урсулі фон дер Ляєн

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Європейський парламент голосуватиме за вотум недовіри голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн. Це перша така спроба з 2014 року. Очікується, що Урсула фон дер Ляєн витримає його.

Про це пише Politico.

Фон дер Ляєн у понеділок, 7 липня, у Страсбурзі візьме участь у дебатах стосовно вотуму недовіри. Після цього відбудеться дискусія, в якій лідери політичних груп висловлять свої погляди. Остаточне голосування заплановане на четвер, 10 липня.

На цьому етапі голосування символічне — більшість політичних сил уже дали зрозуміти, що проголосують проти вотуму недовіри. Але сам факт голосування підкреслює ріст гніву на адресу Урсули фон дер Ляєн після низки її суперечливих кроків та скандалів. Попри нещодавні політичні потрясіння, коли соціалісти та ліберали звинувачували голову Єврокомісії у співпраці з ультраправими задля скорочення «зелених» реформ, центристська більшість у Європарламенті не має бажання підтримувати вотум.

Що передувало

Румунський ультраправий депутат Георгій Піпереа вніс пропозицію про вотум недовіри голові Єврокомісії. Ультраправі депутати Європарламенту кажуть, що заручилися достатньою підтримкою своєї пропозиції про відставку всього складу Єврокомісії. Раніше суд ЄС виніс рішення проти фон дер Ляєн, постановивши, що вона порушила правила прозорості, коли відмовилася надати особисте листування з гендиректором американської компанії Pfizer Альбертом Бурлою про постачання вакцин у 2021 році.

Позов подала американська газета The New York Times. Видання стверджувало, що Урсула фон дер Ляєн необґрунтовано відмовила в публікації смс-повідомлень, у яких вона узгодила з головою Pfizer умови контрактів на поставки вакцин для країн Євросоюзу. Суд відкинув аргумент Єврокомісії про те, що повідомлення «неможливо знайти».