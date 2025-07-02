Реперу Каньє Весту заборонили вʼїзд до Австралії через пісню про Гітлера

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Американському реперу Каньє Весту, відомому також під псевдонімом Ye, заборонили вʼїзд до Австралії через антисемітські тексти пісень, зокрема трек під назвою “Heil Hitler”.

Про це передає австралійський суспільний мовник ABC.

На 80-ту річницю поразки Третього Рейху 48-річний Каньє Вест випустив пісню “Heil Hitler”, яка завершується уривком з промови Адольфа Гітлера 1935 року, де нацистський лідер закликає: «Станьте за мене, як я стояв за вас».

Міністр внутрішніх справ Австралії Тоні Берк повідомив, що Каньє Весту анулювали чинну візу після виходу “Heil Hitler”. Репер неодноразово бував в Австралії, тому що це батьківщина його дружини Бʼянки Ценсорі.

«У нього тут є родина… Це була не віза для концертів. Це була віза нижчого рівня, але навіть тоді посадовці переглянули закон і сказали: якщо ти випускаєш пісню й пропагуєш подібний нацизм — нам таке в Австралії не потрібно», — заявив міністр.

І наголосив, що мова не йде про довічну заборону на в’їзд для Веста — кожну візову заявку переглядають окремо за законом.

Невдовзі після виходу пісні “Heil Hitler” Вест заявив, що «покінчив з антисемітизмом», і випустив нову версію цього треку під назвою “Hallelujah”. У ньому попередні згадки про нацизм замінили текстами, що стосуються християнства.