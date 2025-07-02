Paramount виплатить Трампу $16 мільйонів — той подавав до суду через «маніпулятивний монтаж» інтервʼю з його опоненткою Гарріс

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Компанія Paramount погодилась виплатити $16 мільйонів у межах врегулювання позову президента США Дональда Трампа проти каналу CBS News.

Про це пише Financial Times.

Ці кошти підуть на майбутню президентську бібліотеку Трампа. Це вже другий випадок після листопадових виборів, коли він отримує компенсацію від великого медіахолдингу: у грудні компанія ABC, що належить Disney, заплатила $15 млн у межах схожого позову.

Рішення компанії врегулювати справу викликало занепокоєння у прихильників свободи слова, які стверджують, що позов Трампа не витримав би перевірки відповідності Першій поправці, яка гарантує свободу слова.

Обговорення можливого врегулювання обурило журналістів CBS — в результаті пішли у відставку гендиректорка мережі та багаторічний виконавчий продюсер 60 Minutes.

Про який позов мова

У жовтні 2024 року Трамп подав позов на $10 мільярдів, звинувативши CBS у маніпулятивному монтажі інтерв’ю програми 60 Minutes з його опоненткою Камалою Гарріс, щоб, за словами Трампа, «схилити шальки терезів на користь Демократичної партії» напередодні листопадових виборів. У лютому він підвищив суму позову до $20 мільярдів.

Він звинуватив 60 Minutes у тому, що вони змонтували фрагмент так, щоб «загладити її словесну плутанину».

Юристи CBS назвали позов Трампа «безпідставним». А сам телеканал пояснив, що в програмі Face the Nation використали довший фрагмент відповіді Гарріс, а 60 Minutes скоротила його виключно для економії ефірного часу, що є звичною практикою у тележурналістиці.