У США присяжні оголосили вердикт реперу Diddy — його виправдали за найтяжчими статтями

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Reuters

Американський федеральний суд присяжних визнав відомого репера Шона «Дідді» Комбса винним у перевезенні людей для занять проституцією, однак виправдав за найсерйознішими звинуваченнями у справі, серед яких — торгівля людьми для сексуальної експлуатації і змова з метою рекетирства.

Про це передає CNN.

Репера виправдали за обвинуваченнями в торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації та у змові метою рекетирства, тоді як визнали винним у двох випадках перевезення людей для проституції. Йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Якби Пі Дідді визнали винним у торгівлі людьми, він міг би отримати щонайменше по 15 років за кожен такий випадок. За створення злочинного угруповання йому загрожувало б довічне ув’язнення.

Суддя федерального суду Арун Субраманян попросив адвокатів захисту та прокурорів подати листи з викладом їхніх позицій стосовно можливості звільнення Шона «Дідді» Комбса з-під варти. Прокуратура збирається вимагати, щоб його залишили під вартою, заявляючи, що репер «продовжував скоювати безліч злочинів» після того, як дізнався, що перебуває під слідством.