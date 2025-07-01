У Генштабі ЗСУ звітували про удари по військових обʼєктах у Росії і на окупованій території Донеччини
- Автор:
- Ліза Бровко
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Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що Сили оборони України завдали ударів по кількох військових обʼєктах на території Росії і на тимчасово окупованій території Донецької області.
У ніч з 30 червня на 1 липня Сили оборони уразили пункт управління 8 загальновійськової армії ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донеччини. Цей удар ускладнив здатність ворога планувати та вести операції в напрямках Покровська та Торецька.
Підрозділи Служби безпеки України разом з іншими складовими Сил оборони 1 липня вдарили по Іжевському електромеханічному заводу «Купол» в Удмуртській Республіці Росії. Цей завод виробляє зенітні ракетні комплекси малого радіусу дії. У Генштабі ЗСУ підтвердили влучання в корпус № 1 на майданчику № 1.
Тим часом підрозділи Головного управління розвідки у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони завдали удару по нафтопереробному заводу «Саратоворгсинтез» у Саратовській області Росії. Його росіяни використовують, щоб забезпечити свою армію пально-мастильними матеріалами. Генштаб підтвердив влучання по території обʼєкта. Там пошкоджені технологічні установки. Зайнялася пожежа.
- Раніше джерела «Бабеля» у СБУ розповіли подробиці удару по заводу «Купол» в російському Іжевську. Дрони СБУ націлилися на виробничі потужності і склади. Відстань до цілі — понад 1 300 кілометрів. З початку повномасштабного вторгнення РФ це вже друга атака на «Купол». Уперше його атакували 17 листопада минулого року.