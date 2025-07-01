У Telegram зʼявляться чеклісти й можливість пропонувати дописи для каналів
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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Videvo
Месенджер Telegram представив оновлення, яке включає списки завдань, пропоновані дописи і додає нові можливості монетизації для каналів.
Про це повідомила пресслужба Telegram.
Списки завдань. Premium-користувачі можуть створювати спільні списки завдань у будь-якому чаті. Наприклад, складати списки покупок і справ.
Пропоновані дописи телеграм-каналам. Підписники отримають право надсилати контент у канали як пропоновані дописи через автоматизований інтерфейс. Вони зможуть встановити дату й час для публікації або вибрати опцію «Будь-коли», щоб власник каналу обрав самостійно.
Пропоновані дописи можна буде й профінансувати. Користувач зможе запропонувати зірки Telegram або Toncoin власнику в обмін на розміщення допису. Також запропоновані дописи дають каналам можливість звертатися до спільноти за контентом і брати участь у партнерському маркетингу.
- Попереднє оновлення Telegram включало дозвіл користувачам писати каналам, обрізати голосові повідомлення перед відправкою і надсилати фото у вищій якості.