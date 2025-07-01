Сенат США схвалив «великий, прекрасний» законопроєкт Трампа з перевагою в один голос. Що далі

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Ben Schumin / Flickr

Після трьох днів дебатів Сенат США ухвалив «великий, прекрасний» законопроєкт президента Дональда Трампа про податки й витрати. Голос віцепрезидента Джей Ді Венса став вирішальним на користь законопроєкту після підрахунку голосів 50-50.

Про це пишуть ABC News, Politico, CNN.

Сенатори-демократи одностайно виступили проти, як і троє сенаторів-республіканців. Решта представників Республіканської партії віддала голос за.

Тепер законопроєкт передадуть до Палати представників для остаточного затвердження. Однак там на нього можуть чекати труднощі, оскільки сенатська версія законопроєкту пропонує збільшити дефіцит бюджету на $1 трильйон.

Загалом документ передбачає зниження федеральних податків, нові видатки на Пентагон і службу прикордонної безпеки, скорочення державних програм соціального забезпечення, зокрема Medicaid.

Коли Дональду Трампу повідомили про схвалення його законопроєкту в Сенаті, він сказав «вау» і згодом додав, що, на його думку, документ «пройде дуже добре» в Палаті представників і легше, ніж це було в Сенаті.

Спікер Палати представників Майк Джонсон оголосив, що розглянуть законопроєкт «негайно для остаточного ухвалення», щоб встигнути передати його на підпис Трампу до 4 липня — це дедлайн, який він виставив.