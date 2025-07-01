Справа про привласнення понад 5 млн гривень на будівництві фортифікацій: фігурантів відправили під варту

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Фігурантам справи про привласнення грошей на будівництві фортифікацій у Харківській області обрали запобіжні заходи. Йдеться про колишнього заступника мера Харкова, двох керівників компаній і двох приватних підприємців.

Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Усіх пʼятьох підозрюваних триматимуть під вартою без альтернативи вийти під заставу. Днями їм повідомили про підозру за заволодіння бюджетними коштами на суму 5,4 мільйона гривень.

Слідство встановило, що ексзаступник мера Харкова був організатором схеми. Колишній чиновник і директор однієї з фірм, яка була основним підрядником, залучили до схеми керівника фірми-прокладки та двох підприємців. Вони закуповували майно для фортифікацій за цінами, завищеними на понад 30% від ринкових. Так держава зазнала збитків на 5,4 мільйона гривень.

Досудове розслідування триває.