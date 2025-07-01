Фінську компанію підозрюють у шахрайстві з бронежилетами для України
- Автор:
- Олександр Булін
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Getty Images
Національна кримінальна поліція Фінляндії підозрює фінську компанію у шахрайстві з поставками бронежилетів для Збройних сил України. На думку слідства, якість 5 тисяч бронежилетів не відповідала заявленій.
Про це повідомляє Поліція Фінляндії.
Розслідування розпочалося наприкінці 2023 року після запиту з України. У 2022 році фінська компанія підписала контракт з Міністерством оборони України на суму близько €5,7 мільйона. Компанія мала поставити українській армії 10 тисяч бронежилетів. Поліція підозрює, що якість 5 тисяч бронежилетів, поставлених влітку 2022 року, не відповідала контракту.
Відповідальному інкримінують шахрайство з обтяжуючими обставинами, розтрати з обтяжуючими обставинами та відмивання грошей з обтяжуючими обставинами. Під час розслідування двох людей взяли під варту. Очікується, що звинувачення у справі висунуть влітку 2025 року.
- Україна отримала від Фінляндії понад €2,7 мільярда військової допомоги, майже €90 мільйонів фінансової підтримки та приблизно €816 мільйонів гуманітарної допомоги. Країна вже передала Україні 28 пакетів військової допомоги.
- У травні 2025 року Україна та Фінляндія започаткували міжнародну Коаліцію укриттів цивільного захисту — завдяки їй український уряд планує залучити €14 мільярдів на розбудову укриттів.