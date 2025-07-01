У Данії жінок призиватимуть на військову службу за допомогою лотереї

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Lise Wenger Rosenwanger / Soldaten

З 1 липня 2025 року в Данії набув чинності закон, який зобовʼязує жінок проходити військову службу нарівні з чоловіками. Спочатку до армії набиратимуть добровольців, а решту учасників формуватимуть за допомогою лотереї.

Про це повідомили пресслужба Збройних сил Данії і BBC.

Жінки і чоловіки, яким виповнилося 18 років після 1 липня 2025 року, мають зареєструватися для проходження оцінювання на предмет потенційної військової служби.

Разом із запровадженням рівних умов для чоловіків і жінок у військовій службі, у Данії поступово змінюється сама структура строкової служби. Із 2026 року подовжать термін служби — до 11 місяців.

Перші п’ять місяців відведуть на розширену базову підготовку, щоб дати основні військові навички. Наступні шість місяців призначені для практичної служби — строковики виконуватимуть конкретні завдання в сухопутних військах, на флоті, у військово-повітряних силах або в командуванні спеціальних операцій.

У 2024 році близько 4 700 данців пройшли короткострокову військову службу, з них 24% — жінки-добровольці. У Данії очікують, що до 2033 року ця кількість зросте до 6 500 щороку завдяки новим правилам призову. Уряд збирається впродовж наступних пʼяти років збільшити витрати на оборону на 40,5 мільярда крон (приблизно $5,9 мільярда), щоб виконати вимоги НАТО.

Наразі регулярна армія Данії налічує близько 9 тисяч військових.