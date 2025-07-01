Повітряні сили: у червні ППО знищила майже 5 тисяч дронів і ракет
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
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Міноборони України
Протягом червня 2025 року Протиповітряна оборона знищила 4 750 повітряних цілей, якими Росія атакувала Україну.
Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Зокрема, українська ППО знищила:
- 93 крилаті ракети Х-101/Х-55СМ;
- 14 балістичних ракет «Іскандер-М» / KN-23;
- 12 крилатих ракет «Калібр»;
- 13 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
- 27 крилатих ракет «Іскандер-К»;
- 2 453 ударні БпЛА типу Shahed;
- 659 розвідувальних БпЛА;
- 1 479 БпЛА інших типів.
Авіація Повітряних сил впродовж червня здійснила 895 вильотів, зокрема:
- майже 580 — на винищувальне авіаційне прикриття;
- понад 220 — на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.
У червні 2025 року авіація Сил оборони знищила 646 повітряних цілей. Також вона атакувала командні пункти, обʼєкти логістичного забезпечення і місця скупчення живої сили та техніки противника.