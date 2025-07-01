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Повітряні сили: у червні ППО знищила майже 5 тисяч дронів і ракет

Автор:
Ольга Березюк
Дата:

Міноборони України

Протягом червня 2025 року Протиповітряна оборона знищила 4 750 повітряних цілей, якими Росія атакувала Україну.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема, українська ППО знищила:

Авіація Повітряних сил впродовж червня здійснила 895 вильотів, зокрема:

У червні 2025 року авіація Сил оборони знищила 646 повітряних цілей. Також вона атакувала командні пункти, обʼєкти логістичного забезпечення і місця скупчення живої сили та техніки противника.