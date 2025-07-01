Bloomberg: ЄС згоден на мита у 10% на свої товари, але висуває умови США

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Європейський Союз готовий укласти торговельну угоду з США, де на більшість товарів з ЄС буде 10-відсоткове мито. Але при цьому ЄС висуває свої вимоги, зокрема хоче, щоб США зробили менші мита на важливі для блоку галузі — фармацевтику, алкоголь, електроніку (напівпровідники) і комерційні літаки.

Про це пише Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

Також ЄС наполягає на введенні квот і винятків, щоб фактично знизити 25-відсоткове мито США на автомобілі та запчастини, а також мито у 50% на сталь і алюміній. Європейська комісія, яка відповідає за торговельні питання в ЄС, вважає, що така угода дещо вигідніша для США, але все ж для блоку це прийнятний варіант. Єврокомісія прагне, щоб нинішні секторальні мита США — на автомобілі та метали, а також плановані майбутні мита вирішили на початковому етапі.

Європейський Союз хоче зробити процес торгівлі простішим, усунувши різні додаткові правила і перепони, які не пов’язані з митами. Блок готовий розглянути стратегічні закупівлі в кількох сферах, зокрема скрапленого природного газу та технологій штучного інтелекту. ЄС готовий працювати зі США над спільними питаннями безпеки в економіці.

За інформацією Bloomberg, ЄС і США дедалі більше впевнені, що до 9 липня можна досягти тимчасової угоди, яка дозволить продовжити переговори після цього строку. Угода охопить митні та нетарифні перепони, закупівлю ключових товарів США і визначить додаткові сфери співпраці.

Керівник торгівлі ЄС Марош Шефчович цього тижня очолить делегацію до Вашингтону, щоб просунути переговори, кажуть джерела видання. У Євросоюзі вважають, що принципова угода — тобто попередня домовленість про ключові умови — є найкращим сценарієм, але поки що невідомо, як довго триватимуть тимчасові домовленості під час подальших переговорів.