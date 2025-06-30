Лідер тибетських буддистів Далай-лама XIV готується оголосити підказки про свого наступника, поки Китай посилює тиск

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United States Mission Geneva / Flickr

Другого липня в Індії на триденну конференцію збереться понад сотня буддійських релігійних лідерів. На ньому покажуть відеозвернення лідера тибетських буддистів Далай-лами XIV. Його послідовники очікують, що напередодні 90-річчя він поділиться подробицями щодо свого наступника.

Про це пише Reuters.

Під час молитви зі своїми послідовниками 30 червня Далай-лама XIV сказав, що буде структура, в межах якої можна буде говорити про продовження інституту Далай-лам. Чиновники тибетського уряду у вигнанні кажуть, існує система, яка дозволяє уряду продовжувати свою політичну роботу, поки представники фонду Далай-лами Гаден Пходранг шукають і визнають наступного Далай-ламу.

Китайська влада вважає Далай-ламу, що втік з Тибету в 1959 році, після невдалого повстання проти китайського правління, сепаратистом і заявляє, що сама обере його наступника. У січні 2023 року в Китаї таємно зібралася група чиновників, щоб розпочати підготовку до вибору нового Далай-лами.

У березні 2025 року Пекін заявив, що Далай-лама — політичний вигнанець, який «не має жодного права представляти тибетський народ». Китайська влада каже, що відкрита до обговорення його майбутнього, якщо він визнає, що Тибет і Тайвань є невідʼємними частинами Китаю. Цю пропозицію тибетський уряд у вигнанні відхилив.

Щоб протистояти тиску КНР, Далай-лама XIV заявив, що його наступник народиться за межами Китаю, і закликав своїх послідовників відкинути будь-кого, кого обере Пекін. Дев’ять років тому під час пресконференції в Монголії Далай-лама вперше заявив, що там народилась реінкарнація Джецуна Дхампи. Новина неабияк розлютила китайський уряд. Китай закрив головний пункт пропуску на кордоні з Монголією і відклав переговори про позику для країни — під тиском Китаю Монголія заборонила Далай-ламі майбутні візити до країни. Також він заявляв, що, можливо, перевтілиться в Індії, де живе у вигнанні поблизу північного гімалайського міста Дармсала.

Головний державний оракул Тибету Тхуптен Нгодуп каже, що зазвичай такі дискусії про реінкарнацію не відбуваються, коли монах ще живий. Але зараз все інакше, головним чином тому, що «втручається китайський уряд».