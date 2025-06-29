Пілоту F-16 Устименку, який загинув, відбиваючи масовану атаку РФ, присвоїли звання Героя України
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
-
Президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Героя України підполковнику Максиму Устименку — льотчику 1 класу, який загинув у ніч проти 29 червня, відбиваючи на F-16 російську атаку.
Відповідний указ № 444/2025 опублікований на сайті президента.
Устименка також нагородили орденом «Золота Зірка».
Як зазначив Зеленський, Устименко воював ще з часів АТО, освоїв чотири типи літаків, і на його рахунку — дійсно важливі результати для України.
У Повітряних силах розповіли, що пілот збив сім повітряних цілей. Під час відпрацювання останньої його літак отримав ушкодження і почав втрачати висоту. Устименко відвів літак від населеного пункту, але катапультуватися не встиг.
- У ніч проти 29 червня Росія запустила по Україні 537 цілей. Повітряні сили звітували про збиття 38 ракет та 211 дронів, ще 226 БпЛА були локаційно втрачені.