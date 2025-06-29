Повітряні сили ЗСУ: За ніч ППО знешкодила 475 цілей — дронів і ракет
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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У ніч на 29 червня Росія запустила по Україні 537 повітряних цілей, з яких ППО знешкодила 475 — це дрони й ракети.
Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.
Ось чим атакували російські окупанти:
- чотирма аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал»;
- сімома балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23;
- 41 крилатою ракетою Х-101/«Іскандер-К»;
- пʼятьма крилатими ракетами «Калібр»;
- трьома зенітними керованими ракетами С-300.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Вогневими засобами збили 249 повітряних цілей, а ще 226 локаційно втрачені:
- 211 ворожих БпЛА типу Shahed і безпілотників інших типів збиті, 225 локаційно втрачені або подавлені РЕБ;
- одна балістична ракета «Іскандер-М»/KN-23 збита;
- 33 крилаті ракети Х-101/«Іскандер-К» збиті, одна локаційно втрачена;
- чотири крилаті ракети «Калібр» збиті.
Є влучання в шести місцях, уламки впали у вісьмох місцях.