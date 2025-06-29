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Повітряні сили ЗСУ: За ніч ППО знешкодила 475 цілей — дронів і ракет

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

У ніч на 29 червня Росія запустила по Україні 537 повітряних цілей, з яких ППО знешкодила 475 — це дрони й ракети.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Ось чим атакували російські окупанти:

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Вогневими засобами збили 249 повітряних цілей, а ще 226 локаційно втрачені:

Є влучання в шести місцях, уламки впали у вісьмох місцях.