Зеленський нагородив президента Польщі Дуду орденом Свободи — це найвища нагорода, яку в Україні може отримати іноземець

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Reuters / «Бабель»

Президент України Володимир Зеленський нагородив чинного президента Польщі Анджея Дуду орденом Свободи — це найвища нагорода, яку в Україні може отримати іноземець.

Указ № 439/2025 про нагородження опублікований на офіційному сайті президента.

Дуда отримав нагороду за заслуги в зміцненні українсько-польського міжнародного співробітництва, підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України.

Як відомо, сьогодні, 28 червня, в День Конституції України, Анджей Дуда востаннє відвідує нашу країну на посаді президента Польщі. У нього запланована зустріч із Володимиром Зеленським.