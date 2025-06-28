Зеленський нагородив президента Польщі Дуду орденом Свободи — це найвища нагорода, яку в Україні може отримати іноземець
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- Ірина Перепечко
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Reuters / «Бабель»
Президент України Володимир Зеленський нагородив чинного президента Польщі Анджея Дуду орденом Свободи — це найвища нагорода, яку в Україні може отримати іноземець.
Указ № 439/2025 про нагородження опублікований на офіційному сайті президента.
Дуда отримав нагороду за заслуги в зміцненні українсько-польського міжнародного співробітництва, підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України.
Як відомо, сьогодні, 28 червня, в День Конституції України, Анджей Дуда востаннє відвідує нашу країну на посаді президента Польщі. У нього запланована зустріч із Володимиром Зеленським.
- На останніх президентських виборах у Польщі переміг консервативний націоналіст Кароль Навроцький — за нього проголосували 50,89% виборців. Його опонент — проєвропейський мер Варшави Рафал Тшасковський набрав 49,11% голосів.
- Кароль Навроцький заявив, що «на цей момент» не підтримує вступу України до Європейського Союзу. На початку 2025 року Навроцький казав, що не бачить Україну в міжнародних альянсах, допоки Київ не відповість «за волинський злочин», маючи на увазі Волинську трагедію. У травні він пообіцяв не пускати Україну в НАТО.