Повітряні сили: РФ атакувала Україну 23 безпілотниками, було влучання

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РФ у ніч проти 28 червня атакувала Україну 23 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Цього разу російська армія запускала дрони з території тимчасово окупованого Криму та з Приморсько-Ахтарська, що у РФ. Основним напрямком удару була Одещина.

Українська ППО 21 дрон збила вогневими засобами ураження, ще один — локаційно втрачений / подавлений РЕБ. Повітряні сили зафіксували влучання ударного БпЛА противника в одному з районів Одеси, а також падіння збитих — у 8 місцях.