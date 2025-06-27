Сина кронпринцеси Норвегії підозрюють у понад 20 злочинах, зокрема в сексуальних

Новини

Lise Åserud/NTB/AFP/Getty Images

Сина норвезької кронпринцеси Метте-Маріт 28-річного Маріуса Борга Хойбі підозрюють у 23 злочинах. Серед них сексуальне насильство.

Про це пише норвезьке медіа Aftenposten.

Хойбі підозрюють у трьох випадках зґвалтування, сексуальному та фізичному насильстві, порушенні заборонного наказу, погрозах, порушеннях правил дорожнього руху і нападі на поліцейського. Поліція зібрала великий масив доказів і щонайменше 60 свідчень для можливого судового розгляду. Загальна кількість жертв становить від 15 до 20.

Ще низку справ, повʼязаних із сексуальним насильством, закрили через закінчення терміну давності та недостатність доказів. Серед них була справа про зґвалтування без статевого акту, через яку Хойбі заарештували в листопаді 2024 року. Адвокати постраждалих планують подати апеляцію про повторне відкриття частини з них.

Хойбі раніше визнав себе винним у необережній поведінці, заподіянні шкоди, погрозах, тілесних ушкодженнях і погрозі вбивством. Решту звинувачень, включно із сексуальними злочинами, він заперечує. Адвокатка обвинуваченого апелює до того, що були випадки добровільного сексу, коли одна зі сторін заснула під час процесу. Підозрюваний заперечує, що це було зґвалтування.

Тепер державний прокурор має вирішити, висувати звинувачення чи закрити кримінальну справу. Очікується, що прокурор прийме рішення влітку 2025 року. Якщо звинувачення висунуть, ймовірно, суд відбудеться не раніше 2026 року.