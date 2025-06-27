В Україні блокуватимуть телефонний спам і дзвінки від шахраїв

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В Україні оператори блокуватимуть спам, рекламу та шахрайські дзвінки, а в зоні бойових дій не блокуватимуть SIM-картки за несплату. Відповідну постанову ухвалив Кабінет Міністрів.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Тепер компанії мають укласти договір з мобільними операторами та зареєструвати номери, щоб дзвінок не вважався спамом. Якщо спам-виклик усе-таки стався — варто повідомити про це свого оператора, і номер спамера заблокують.

Також у зоні бойових дій і на тимчасово окупованих територіях українцям не блокуватимуть SIM-картки за несплату. А під час повторного під’єднання до української мережі користувач із цих територій отримуватиме безоплатний пакет зв’язку щонайменше на два місяці.

Швидкість інтернету тепер обовʼязково буде вказуватися в договорі. Якщо швидкість нижча — можна подати скаргу до Комісії з регулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК) або звернутися до суду. Нові правила наберуть чинності через три місяці.