У Назарія Гусакова та його близьких проходять обшуки — розслідують можливе шахрайство на зборах
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
-
Поліція проводить обшуки у справі щодо можливого шахрайства під час збору коштів для Назарія Гусакова — львівʼянина, який має спінальну м’язову атрофію (СМА) і збирав донати на лікування.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
Обшуки проходять у Львові та Києві за місцями проживання Гусакова, а також його близьких друзів і знайомих, чиї банківські картки він використовував для отримання благодійних внесків.
Також обшук проводять у людини, що допомагала йому перевести зібрані на донати гроші в криптовалюту.
Обшуки проходять в межах справи про можливе шахрайство та відмивання грошей.
Наразі встановлюється коло можливих потерпілих від шахрайських дій. Правоохоронці закликають громадян, які переказували коштів, а також тих, хто має інформацію, що може бути корисною для слідства, звертатися до Головного слідчого управління.
- Гусаков тривалий час у соцмережах проводив збори для закупівлі ліків. Його збори неодноразово поширювали медійні люди, зокрема проєкт Bihus.Info та журналіст «Української правди» Михайло Ткач.
- 18 червня користувачі в соціальних мережах попросили надати звіти. Коли він цього не зміг зробити, його звинуватили в нецільовому використанні донатів. Сам Гусаков заявив: він згоден з тим, що потрібно було відкрити окремі рахунки для зборів і збирати чеки щодо витрат, але він не мав відповідного досвіду.
- «Бабель» поспілкувався з Ольгою Худецькою — журналісткою, яка провела велике розслідування і не побоялась запідозрити Гусакова в шахрайстві.