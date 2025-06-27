У Назарія Гусакова та його близьких проходять обшуки — розслідують можливе шахрайство на зборах

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Поліція проводить обшуки у справі щодо можливого шахрайства під час збору коштів для Назарія Гусакова — львівʼянина, який має спінальну м’язову атрофію (СМА) і збирав донати на лікування.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Обшуки проходять у Львові та Києві за місцями проживання Гусакова, а також його близьких друзів і знайомих, чиї банківські картки він використовував для отримання благодійних внесків.

Також обшук проводять у людини, що допомагала йому перевести зібрані на донати гроші в криптовалюту.

Обшуки проходять в межах справи про можливе шахрайство та відмивання грошей.

Наразі встановлюється коло можливих потерпілих від шахрайських дій. Правоохоронці закликають громадян, які переказували коштів, а також тих, хто має інформацію, що може бути корисною для слідства, звертатися до Головного слідчого управління.