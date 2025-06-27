Завдяки Україні Росія не змогла втрутитись у війну з Іраном. Світові медіа про російсько-українську війну 26 червня

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«Бабель»

У статті ізраїльського видання Haaretz ідеться про те, що Україна відіграла ключову, хоч і непряму, роль у падінні режима Асада в Сирії — союзника Ірану та Росії.

Також війна в Україні відкрила шлях ізраїльським пілотам з Тель-Авіва до Тегерану.

Другий яскравий момент — Іран постачає Росії дрони-камікадзе, які тероризують Київ, та коли Ірану знадобилася російська допомога проти Ізраїлю, її не було. Автор наголошує, що Росія надто загрузла в Україні, щоб допомагати своїм союзникам, а Україна неочікувано стала стратегічним гравцем, який змінив перебіг подій у геть іншому регіоні.

Також вартий уваги матеріал The New York Times про підсумки цьогорічного саміту НАТО, де питання України відійшло на другий план. Основна увага була зосереджена на задоволенні его президента США Дональда Трампа ― при цьому військова допомога США Україні фактично призупинилися, а Європа наразі не може її компенсувати.

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