Північна Корея відкриває пляжний курорт — хоче розвивати туризм

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Korean Central News Agency

Північна Корея завершила будівництво туристичної зони «Вонсан Калма» на східному узбережжі. Це частина плану лідера КНДР Кім Чен Ина з розвитку туризму в країні.

Про це передає сінгапурський телеканал CNA.

Пляжний курорт відкриється для місцевих туристів 1 липня — через шість років з дати запланованого кінця будівництва. Коли туди дозволять пускати іноземців, ще невідомо.

У «Вонсан Калма» багато представників еліти країни мають приватні вілли, тоді як раніше там розташовувався ракетний випробувальний полігон.

Медіа Північної Кореї стверджують, що курорт може прийняти до 20 тисяч відвідувачів на своїй 4-кілометровій ділянці пляжу з готелями, ресторанами, торговими центрами та аквапарком.

Хоча туризм — одне з небагатьох джерел прибутку Північної Кореї, яке не підпадає під санкції ООН, країна не змогла знайти великого іноземного партнера для розвитку курорту у Вонсані через обмеження, пов’язані з її ядерною програмою.

У 2020 році Північна Корея повністю закрила свої кордони через пандемію, але з 2023 року почала поступово відкриватися. Туди пустили туристів з Росії, однак столиця та більшість інших регіонів залишаються закритими для звичайного туризму.