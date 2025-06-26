Австралія ввела нові санкції проти Росії

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Австралія розширила санкційний список щодо РФ, додавши до нього 37 фізичних і сім юридичних осіб.

Про це йдеться на сайті МЗС Австралії.

Зокрема, під санкції потрапили члени ради директорів «Совкомфлоту», «Газпром нафти», Газпромбанку, а також глава Татарстану Рустам Мінніханов і гендиректор «РусГідро» Віктор Хмарін.

Крім того, під санкції підпали співак Shaman (Ярослав Дронов), спортсменка і телеведуча Марія Кисельова, творець проєкту Life і гендиректор видавничого дому News Media Арам Габрелянов, актор Вʼячеслав Манучаров, заступник генерального директора Всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанії (ВДТРК) Антон Златопольський, генеральний директор АНО «Інститут розвитку інтернету» Олексій Гореславський.

Серед компаній, щодо яких запроваджено санкції, — страхова компанія «Согласіє», АТ «Мікрон», виробник процесорів «Байкал електронікс», ТОВ «Мінатек», фонд правового захисту «Правфонд» та ін.