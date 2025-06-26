Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у спробі вбити військового під приводом запрошення на побачення

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Національна поліція України

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція затримали чоловіка за підозрою в роботі на Росію і плануванні серії терактів. Один з них — підрив військового в Києві.

Про це повідомили пресслужби СБУ і Нацполіції.

За матеріалами справи, серед завдань фігуранта було вбивство військового Національної гвардії в столиці. Він створив саморобну бомбу і заховав її у багажник скутера. Далі заманив бійця на «побачення» через чат для знайомств. Коли військовий прибув на локацію, росіяни дистанційно підірвали бомбу. Обійшлося без постраждалих.

Слідчі зʼясували, що після невдалого теракту підозрюваний отримав нове завдання: приїхати до міста Прилуки на Чернігівщині, оселитися в готелі та готуватися до нових завдань, одне з яких — підпал військового авто, а інше — підготовка нового теракту. Одразу після підпалу чоловіка затримали.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (теракт). За це загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.