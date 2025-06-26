Генштаб ЗСУ: Росія за добу втратила 1 100 військових і 48 артсистем

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Упродовж минулої доби, 25 червня, російська армія втратила ще 1 100 своїх військових убитими й пораненими, а також десятки одиниць техніки.

Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони за добу знищили один танк, сім бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, 107 дронів оперативно-тактичного рівня, 111 одиниць автомобільної та одну одиницю спецтехніки.

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила приблизно 1 015 750 військових убитими й пораненими.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих. Україна оновила свою статистику 16 лютого 2025 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 46 тисяч українських військових, ще майже 380 тисяч були поранені.

Щодо втрат Росії Зеленський заявив, що станом на 4 лютого Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважають зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на кінець травня 2025 року російські медіа зібрали імена понад 110 тисяч загиблих солдатів. Найбільше підтверджених втрат — у Туві (120 загиблих на кожні 10 тисяч чоловіків).