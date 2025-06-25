Підозрювану в нападі на волонтера Стерненка продовжать тримати під вартою

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«Суспільне»

Печерський районний суд Києва 25 червня продовжив запобіжний захід жінці, яку підозрюють у державній зраді та нападі на активіста і волонтера Сергія Стерненка. Її триматимуть під вартою без права внесення застави до 2 серпня.

Про це із зали суду повідомила кореспондентка «Суспільного».

Суд також продовжив строк досудового розслідування у справі до 2 серпня.

«Суспільне»

Суд зобов’язав керівника СІЗО забезпечити підозрюваній медичну допомогу. Їй потрібно тричі на тиждень проходити гемодіаліз — це процедура очищення крові, коли нирки не працюють.

Захист просив змінити запобіжний захід на домашній арешт у зв’язку з тяжким станом здоров’я. Під час судового засідання адвокат також заявив, що його підзахисна «не знала, на кого справді працює», і була переконана, що «допомагає Службі безпеки України». Він додав, що «жінка шалено смертельно закохалась в агента».

Напад на Сергія Стерненка

На активіста Сергія Стерненка напали 1 травня, жінку затримали працівники СБУ. У Стерненка легке поранення, загрози життю немає.

Слідство зʼясувало, що у справі фігурує 45-річна уродженка Одеської області, яка жила в Києві. У кінці минулого року її дистанційно завербували російські спецслужби, коли вона шукала швидкого заробітку в інтернеті.

Спочатку жінка стежила за автівками, фотографувала їх і передавала дані куратору. Потім отримала завдання виготовити вибухівку й переїхала до квартири в центрі Києва.

Із середини квітня вона почала стежити за волонтером Сергієм Стерненком — орендувала житло в його житловому комплексі. Згодом отримала координати схрону зі зброєю — пістолетом ПМ і набоями.

Першого травня 2025 року куратор наказав їй убити Стерненка. Вона знала його розклад і машину. Побачивши його, відкрила вогонь — одна куля влучила в ногу.