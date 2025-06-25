Путін не полетить на саміт у Бразилії через ордер МКС. Сі Цзіньпіна теж не буде

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Володимир Путін не прилетить до Бразилії на липневий саміт БРІКС. Причина — ордер на арешт Міжнародного кримінального суду (МКС).

Про це сказав помічник лідера РФ Юрій Ушаков, передають російські пропагандистські медіа.

За словами Ушакова, замість очільника Кремля до країни вирушить міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Натомість Путін візьме участь в основних заходах саміту по відеозвʼязку.

«Це повʼязано з певними складнощами в контексті вимог МКС — ви знаєте, саме в даному контексті бразильський уряд не міг зайняти чітку позицію, яка б дозволила нашому президенту взяти участь у цьому засіданні», — зауважив посадовець.

Агентство Bloomberg писало, що президент Китаю Сі Цзіньпін теж пропустить зустріч лідерів БРІКС у Ріо-де-Жанейро, заплановану на 6—7 липня. За даними джерел, КНР представлятиме премʼєр-міністр Лі Цян. Це перший випадок, коли Сі пропустить саміт після приходу до влади.

Пекін пояснив зміну планів Сі Цзіньпіна «конфліктом у графіку», кажуть співрозмовники медіа South China Morning Post. Інша можлива причина — часті зустрічі Сі з президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лулою. Для китайського президента не властиво відвідувати одну й ту саму країну два роки поспіль, окрім Росії, додали джерела.