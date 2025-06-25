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Понад 400 млрд грн на безпеку й оборону. Уряд схвалив зміни до держбюджету на 2025 рік

Автор:
Ірина Перепечко
Дата:

Уряд 25 червня схвалив законопроєкт про зміни до держбюджету на 2025 рік, щоб підвищити обсяг військових видатків для органів сектора безпеки й оборони на 412,4 мільярда гривень до кінця року.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

У відомстві зазначають, що зараз для сектора безпеки й оборони необхідні додаткові кошти для критично важливих потреб, зокрема для закупівлі зброї, боєприпасів і військового обладнання.

Основні напрямки видатків такі:

Також передбачені додаткові 20 мільярдів гривень для резервного фонду для непередбачених і невідкладних видатків і ще 16,5 мільярда — на інші потреби, зокрема для Мінцифри, Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоровʼя.

Загалом видатки в запропонованому законопроєкті становлять 448,8 мільярда гривень.

Де братимуть гроші на додаткові видатки. Від перевиконання дохідної частини бюджету буде 147,5 мільярда гривень. У цю суму входять:

Іще 51,3 мільярда гривень дасть економія видатків, 184,9 мільярда — збільшення обсягу внутрішніх запозичень, 65,1 мільярда — зменшення обсягу платежів з погашення внутрішнього державного боргу.

Далі законопроєкт має розглянути Верховна Рада Україна, а після цього — підписати президент.