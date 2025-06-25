Понад 400 млрд грн на безпеку й оборону. Уряд схвалив зміни до держбюджету на 2025 рік
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Уряд 25 червня схвалив законопроєкт про зміни до держбюджету на 2025 рік, щоб підвищити обсяг військових видатків для органів сектора безпеки й оборони на 412,4 мільярда гривень до кінця року.
Про це повідомляє Міністерство фінансів України.
У відомстві зазначають, що зараз для сектора безпеки й оборони необхідні додаткові кошти для критично важливих потреб, зокрема для закупівлі зброї, боєприпасів і військового обладнання.
Основні напрямки видатків такі:
- Міністерство оборони — 310,8 мільярда гривень ;
- Міністерство внутрішніх справ (МВС) — 84,1 мільярда гривень ;
- Головне управління розвідки — 4,5 мільярда гривень ;
- Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України — 4,5 мільярда гривень;
- Служба безпеки України (СБУ) — 1,6 мільярда гривень ;
- Управління державної охорони — 0,5 мільярдів гривень ;
- Держспецзв’язок — 64,5 мільярда гривень.
Також передбачені додаткові 20 мільярдів гривень для резервного фонду для непередбачених і невідкладних видатків і ще 16,5 мільярда — на інші потреби, зокрема для Мінцифри, Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоровʼя.
Загалом видатки в запропонованому законопроєкті становлять 448,8 мільярда гривень.
Де братимуть гроші на додаткові видатки. Від перевиконання дохідної частини бюджету буде 147,5 мільярда гривень. У цю суму входять:
- 56 мільярдів гривень від ПДФО;
- 23,8 мільярда гривень від податку на прибуток підприємств;
- 20,3 мільярда гривень від переказів Нацбанку;
- 15 мільярдів гривень від частини чистого прибутку та дивідендів;
- 8,8 мільярда гривень отриманих з акцизу на ввезені тютюнові вироби;
- 7,9 мільярда гривень від коштів, перерахованих Фондом гарантування вкладів фізичних осіб;
- 4,1 мільярда гривень від зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування;
- 4,1 мільярда гривень з окремих господарських операцій;
- 2,7 мільярда гривень з адмінштрафів у сфері забезпечення безпеки руху;
- 8,9 мільярда гривень від інших надходжень.
Іще 51,3 мільярда гривень дасть економія видатків, 184,9 мільярда — збільшення обсягу внутрішніх запозичень, 65,1 мільярда — зменшення обсягу платежів з погашення внутрішнього державного боргу.
Далі законопроєкт має розглянути Верховна Рада Україна, а після цього — підписати президент.
- У держбюджет на 2025 рік заклали рекордні видатки на рівні 3,94 трильйона гривень. З них видатки на оборону становили 2,22 трильйона.