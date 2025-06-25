Російська атака на Дніпро. Кількість жертв зросла

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Пресслужба ДСНС

Кількість загиблих через російський удар по Дніпру 24 червня зросла до 18 людей. Загалом в області постраждали майже 300 людей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Удень 24 червня російська армія атакувала Дніпро. Атака пошкодила будівлі районних адміністрацій та держказначейства, майже 50 багатоповерхівок, у деяких понівечені покрівлі. Також постраждали майже 40 навчальних закладів — ліцеї, гімназії, дитсадки, музичні школи та профтехучилища.

Є різні пошкодження в 8 локаціях медичної галузі — лікарні, амбулаторії, стоматполіклініка. У житлових будинках та різних комунальних закладах по місту налічили 2 тисячі потрощених вікон.

Також атака пошкодила 3 трамвайні вагони, опору контактної мережі, диспетчерські та майстерні електротранспорту, в одному з депо побило покрівлю.

Від обстрілу також постраждали насосно-фільтрувальна станція, 16 районних і прибудинкових котелень, Правобережне управління соцзахисту, церква, місцева органна зала, льодова арена, АЗС, колонія, будівлі хлібзаводу та одного з промислових підприємств.

Через удар також постраждав пасажирський поїзд № 52 Одеса — Запоріжжя, там обійшлося без жертв серед працівників залізниці та пасажирів. Поїзд саме проїжджав повз підприємство, по якому завдали удару. У вагонах поїзда повибивало вікна.

Міський голова Дніпра Борис Філатов каже, що це безпрецедентна кількість руйнувань, яких місто ще не бачило за весь час повномасштабної війни.